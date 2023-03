Brutalne pobicie w Gorzowie. Oprawcy nagrali telefonem, jak znęcają się nad ofiarą

Jak informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie Wlkp., mundurowi o pobiciu zostali poinformowani w czwartek 9 marca około godz. 19.00.

- Funkcjonariusze pojechali do pokrzywdzonego, który opisał zdarzenie, do którego miało dojść około godziny 18.00. 20-latek miał widoczne rozległe obrażenia twarzy. Jak relacjonował, zaatakowało go kilka znanych mu osób. Sytuacja miała mieć miejsce dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po pobiciu w okolicach mostu Lubuskiego podejrzani uciekli - wyjaśnia kom. Jaroszewicz.