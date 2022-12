Budżet Gorzowa przyjęty bez choćby głosu sprzeciwu. Ile miasto wyda w 2023?

1,078 mld zł po stronie wydatków oraz 848 mln zł po stronie dochodów. Tak ma wyglądać przyszłoroczny budżet miasta. W środę 21 grudnia przyjęła go rada miasta. Zagłosowali nad nim jak jeden mąż wszyscy obecni na sesji radni. Co mogło zaskakiwać, nad projektem budżetu nie było nawet dyskusji. To efekt ustaleń między prezydentami a klubami radnych jeszcze przed sesją. Dla porównania: dzień wcześniej Zielonej Górze dyskusja o budżecie trwała aż sześć godzin!

Jak będzie z dochodami?

- Budżet jest dla nas kompromisem, ale jest też wielką niewiadomą. Udało się nam go złożyć, ale już dziś zastanawiamy się, jak będzie z wykonaniem dochodów - mówił tuż przed głosowaniem nad budżetem prezydent Jacek Wójcicki.

- Widzimy, że gospodarka hamuje. Wpływy z podatków PIT i CIT mogą być mniejsze - kontynuował myśl w rozmowie z naszym reporterem już po głosowaniu. - Wynik głosowania nad budżetem to dla mnie ważny gest, bo to pokazuje, że w sprawach miasta jesteśmy w stanie stanąć ponad podziałami, porozumieć się i walczyć o to miasto. W radzie miasta są zawsze przedstawiciele różnych opcji politycznych, różnym doświadczeniu życiowym, niemniej jak walczymy o miasto, to walczymy o nie razem - mówił w rozmowie z dziennikarzami.