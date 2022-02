Było trochę obaw, ale tym razem to okazało się całkiem zbyteczne. AZS AJP Gorzów triumfuje nad AZS-em Politechnika Poznań

Poznanianki po tej weekendowej serii gier zajmowały przed-ostatnie miejsce w tabeli rozgrywek ligowych, stąd też nie były faworytkami w spotkaniu z drużyną, która plasuje się na trzecim miejscu w ekstraklasie. Z drugiej strony, brązowym medalistkom mistrzostw kraju zazwyczaj nie grało się łatwo w stolicy Wielkopolski. Przeważne te pojedynki, określane zarówno jako akademickie derby, jak również energetyczne derby, były dla zawodniczek trenera Dariusza Maciejewskiego był bardzo emocjonujące i trzymały w napięciu do końca.

Ale już pierwsza kwarta tej wczorajszej potyczki nie wskazywała na to, by tym razem miało być tak samo. Co prawda początek tego starcia nie był najlepszy w wykonaniu naszych pań, a zwłaszcza rosyjskiej środkowej Ksenii Tikhonenko, która z dogodnych pozycji pudłowała spod kosza, doprowadzając do irytacji szkoleniowca AZS_AJP, ale im dłużej trwała ta pierwsza kwarta, tym rosła przewaga punktowa gorzowianek. Skuteczniejsza pod tablicami była zmienniczka Rosjanki, amerykańska silna skrzydłowa Courtney Hurt, która również trafiała z półdystansu, zza łuku generalnie nie myliła się niska skrzydłowa z Bułgarii Borislava Hristova i Maciejewski mógł choć trochę być spokojniejszy. Aż nie nastąpiła końcówka tej ćwiartki, gdy to podopieczne Grzegorza Zielińskiego zaczęły dochodzić w końcu do czystych sytuacji strzeleckich. Te zza linii 6,75 wypracowywała sobie w szczególności rozgrywająca Malina Piasecka, złota medalistka mistrzostw Polski do 19 lat, do której był to drugi występ w EBLK, i rzucająca rezerwowa Kinga Demczur. Pierwsze dziesięć minut skończyło się więc tylko i aż na kilku „oczkach” przewagi.