Ceny na ryneczku w Gorzowie. Jest tu pełno jabłek i miodu |10 LUTEGO Jarosław Miłkowski

Choć do wiosny zostało jeszcze kilka tygodni, to na ryneczku Jerzego w Gorzowie cały czas odbywa się handel. Na wielu stoiskach oferują jabłka. Jest też wielu producentów miodu. Co można było kupić na ryneczku w Gorzowie w piątek 10 lutego?