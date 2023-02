Chcieli pomalować sprejem Studnię Czarownic czy… serce? Zadziałał monitoring

Do zdarzenia doszło we wtorek 14 lutego około 10.00. W okolicy Studni Czarownic zgromadziła się kilkuosobowa grupa młodych ludzi. Postanowili oni pomalować sprejem mające kilkadziesiąt centymetrów serce (przypomnijmy: 14 lutego to Dzień Zakochanych). By to zrobić, serce oparli o Studnię Czarownic, która jest u zbiegu Wełnianego Rynku i ul. Hawelańskiej, a następnie wyciągnęli sprej i zaczęli malować.