Co z Grand Prix w Gorzowie? Umowa wciąż bez podpisu..., bo miasto wciąż negocjuje

Gorzowscy urzędnicy jeszcze nie podpisali umowy na organizację żużlowej Grand Prix. Chcą, by Discovery zrekompensowało miastu fakt, że wbrew zapowiedziom żużlowy weekend w mieście nie będzie składał się z trzech turniejów.

Za pół roku Gorzów ma być organizatorem jednej z rund żużlowej Grand Prix. Zawody zostały zaplanowane na 25 czerwca. Jak na razie, miasto nie ma jednak podpisanej umowy. Dlaczego?

- Trwają jeszcze negocjacje dotyczące niektórych zapisów umowy. Miasto przeanalizowało umowę i przekazało uwagi głównemu organizatorowi. Czekamy na odpowiedź - tłumaczy Piotr Guszpit, dyrektor wydziału sportu gorzowskiego urzędu miasta.

Czego dotyczą negocjacje?

Właścicielem praw do cyklu wyłaniającego mistrza świata jest należąca do Discovery firma Eurosport Events. Przez najbliższe lata będzie ona organizowała co roku trzy różne rozgrywki. Najważniejsze z nich to cykl Speedway Grand Prix, który ma liczyć ponad dziesięć turniejów. Do tego będzie SGP2, czyli cykl trzech turniejów indywidualnych mistrzostw świata juniorów. A oprócz tego SGP3, czyli mistrzostwa świata dla adeptów, na które będą się składać dwa półfinały i jeden finał rozgrywane na jednym torze.

Dziesięć milionów za cztery lata

Gdy latem negocjowano podpisanie umowy, mowa była o tym, że w Gorzowie w latach 2022-2025 co roku mają być organizowane turnieje z każdego z tych „szczebli”. Gorzów zdecydował się zapłacić za to 10,2 mln zł, biorąc dodatkowo pakiet reklam telewizyjnych w kanałach należących do Discovery. Łącznie w stacjach: TVN, TVN24, TTV i w Eurosporcie każdego roku miało być 355 półminutowych spotów.

Imprez młodzieżowych nie będzie

Kiedy 1 października ogłoszono terminarz przyszłorocznych rozgrywek, okazało się, że z trzech zapowiadanych turniejów w sezonie 2022 będzie tylko jeden - ten dla najlepszych zawodników świata. Indywidualne mistrzostwa świata juniorów w Gorzowie będą, ale tylko w latach 2023 i 2025. W naszym mieście nie będzie za to mistrzostw globu adeptów. Z pomysłu, by te rozgrywki stworzyć w formie cyklu nic bowiem nie wyszło. Kilkuturniejowy cykl dla żużlowców do 16 lat byłby on trudny do zrealizowania.

- O ile zawodnicy biorący udział w SGP dysponują odpowiednimi pieniędzmi, dzięki którym mogą sobie pozwolić na starty w cyklu, o tyle adepci, szczególnie ci młodsi, nie mają jeszcze odpowiednich budżetów i dla nich Grand Prix to tylko jedna impreza w roku - tłumaczy P. Guszpit.

Więcej reklam w Polsce