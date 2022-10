Czy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu będzie gotowe na 1 września 2023?

Centrum edukacji zawodowej ma być gotowe na 1 września 2023. Do tego czasu nie będzie jednak zrobiony zabytkowy żółty budynek od strony ul. Szpitalnej. Problem z nim jest wciąż nierozwiązany.

- W tej chwili budynek jest wyłączony z realizacji w tym projekcie. Przygotowywana jest dokumentacja związana ze wzmocnieniem fundamentu, klatek schodowych i całego obiektu. Chcemy złożyć wniosek o finansowanie go do Polskiego Ładu. Budynek na pewno nie będzie zrobiony na 1 września 2023 - mówił na ostatniej sesji rady miasta prezydent Jacek Wójcicki. Odpowiadał on w ten sposób na pytanie radnego Radosława Wróblewskiego. Od wielu miesięcy, niemal na każdej sesji, dopytuje władze miasta o postęp prac przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Szkoła powstaje na poszpitalnych nieruchomościach między ul. Warszawską a ul. Teatralną.

Tym razem radny dopytywał o tzw. budynek B byłej lecznicy. Chodzi o obiekt z żółtą elewacją, który znajduje się od strony ul. Szpitalnej w pobliżu skrzyżowania z ul. Warszawską. Gdy zaczęto w nim prace, okazało się, że jest on w złym stanie. Mówiło się nawet, że może zostać wyburzony. Do tego jednak nie dojdzie.

- Przyszłość tego budynku jest ściśle określona. To budynek zabytkowy, pod ścisłą ochroną konserwatorską. Jedyne, co go może spotkać, to późniejsza realizacja - mówił z kolei wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. - Będą przyjęte rozwiązania polegające na takim zabezpieczeniu i wzmocnieniu fundamentów, ścian, stropów, żeby ten budynek nie stanowił zagrożenia, a jednocześnie zachował swój unikalny zabytkowy charakter - dodawał.

Jak zapewniają włodarze miasta, problemy z budynkiem mają nie przeszkodzić w dalszej przebudowie szpitalnych obiektów na szkołę. - Wykonawca już otrzymał projekt bypassu wszystkich instalacji, które miały przechodzić przez ten budynek - mówił J. Szymankiewicz. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to inwestycja, która zalicza już spory poślizg. Budowa ruszyła na początku 2020, uczniowie mieli się tu uczyć od 1 września 2021, tymczasem do tej pory oddano do użytku jedynie postawioną od zera halę sportową.

- Czy 1 września 2023 wszystkie szkoły, które miały przenieść się do CEZiB-u tam się przeniosą? - dopytywał radny Wróblewski.

- Na razie nie ma zgłaszanego ryzyka, że któraś ze szkół nie mogłaby się przeprowadzić - odpowiadał wiceprezydent.

CEZiB istnieje już na razie formalnie. Tworzą go trzy dotychczasowe placówki: Budowlanka, Mechanik i Centrum Kształcenia Zawodowego. Czytaj również:

