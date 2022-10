Czy to będzie sposób na dziury w parkowym tarasie?

- Zwracam się z propozycją użycia przy naprawach sukcesywnie wymieniać deski na materiał, który przetrwa próbę czasu i użytkowania - zwróciła się do władz miasta radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Proponuje ona wymianę desek kompozytowych w nowych tarasach w Parku Róż. Deski, które zamontowano niecały rok temu, są puste w środku. Radna sugeruje, by zastosować deski z wypełnieniem.

- Z doświadczenia wiem, że deski komorowe, czyli puste w środku, nie sprawdzają się w miejscach intensywnie użytkowanych - mówi M. Bejnar-Bejnarowicz. - Zapewne będzie się to wiązało z dopłaceniem różnicy między materiałem komorowym a pełnym, niemniej niebawem skończy się gwarancja wykonawcy i zostaniemy z problemem na lata - dodaje radna.

Tarasy z desek kompozytowych zostały zbudowane w parku przy okazji trwającej od grudnia 2020 do lutego 2022 rewitalizacji. We wrześniu, a więc po kilku miesiącach ich pełnego użytkowania, w wielu deskach pojawiły się dziury. Ich wielkość dochodziła nawet do kilkunastu centymetrów kwadratowych. Pod koniec września do wymiany nadawało się już 19 desek kompozytowych. W ostatnich tygodniach deski z największymi dziurami zostały wymienione.