Deski w tarasie w Parku Róż już do wymiany. A taras ma ledwie... niecały rok

- Nie wiem, kto wymyślił zrobienie tarasów z kompozytu, ale był to chyba najbardziej nietrafiony pomysł - mówi gorzowianin.

W czwartek 22 września przed południem wybraliśmy się do parku, by sprawdzić skalę zniszczeń. W niektórych deskach kompozytowych są dziury mające zaledwie kilka centymetrów kwadratowych. W kilku miejscach dziury mają jednak co najmniej kilkanaście centymetrów kwadratowych. Doliczyliśmy się, że - na dziś - trzeba byłoby wymienić 19 desek kompozytowych.

Co na to miasto? Urzędnicy już widzieli dziury.

- Sprawę badamy i dopiero po jej zbadaniu będzie można podjąć konkretne decyzje - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Chodzi o to, że jeśli okaże się, że deski popękały, bo zostały wadliwie zamontowane, to taras będzie do naprawy w ramach gwarancji. Jeśli jednak okaże się, że uszkodzenia to efekt wandalizmu, za naprawę będzie musiało zapłacić miasto.