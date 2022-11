Mniej betonu, więcej drzew. Takie Gorzów ma pomysły na zieleń w centrum

- Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz inicjatywom radnych. Już w tym roku planujemy przesadzenie drzew z deptaku - mówi Iwona Olek, wiceprezydent Gorzowa.

Do gruntu mają trafić drzewa, które ponad dwa lata temu zostały posadzone w betonowych donicach ustawionych na deptaku Sikorskiego. Mieszkańcom tamten pomysł nie za bardzo przypadł do gustu. Wielu z nich mówiło, że drzewa należało posadzić w ziemi na poziomie ulicy. I choć przy przebudowie okolic Starego Rynku nie zostało wycięte żadne drzewo, urzędnikom oberwało się za to, że - zdaniem mieszkańców - „zabetonowali” centrum.