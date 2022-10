Czy wrócimy do pracy w biurze? Odpowiedź na Gorzowskim Forum Gospodarczym

- Nie wystarczy pracownikowi „rzucić” podwyżką, wyższą niż inflacja. Ważne jest to, żeby można było w pracy realizować swoje pasje - mówiła w piątek w Gorzowie Katarzyna Oracz, mentor i twórczyni projektu More Happiness. Była jednym z uczestników IV Gorzowskiego Forum Gospodarczego. W piątek 28 października odbyło się ono w Filharmonii Gorzowskiej. Przyciągnęło ono kilkaset osób związanych z biznesem. W trakcie forum rozmawiano m.in. o zarządzaniu stopniem zadowolenia pracowników, czyli tzw. well being.