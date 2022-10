Wszystkich Świętych w Gorzowie. Jak dojechać na cmentarz autobusem?

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych gorzowska komunikacja miejska wyjeżdża w maksymalnym wzmożeniu, aby zapewnić mieszkańcom szybki i komfortowy dojazd w rejon cmentarzy.

Zachęcamy do dojazdów w rejon cmentarzy komunikacją zbiorową, tym bardziej, że jak co roku będzie ona znacząco wzmocniona. W gotowości jest blisko sto osób zabezpieczenia i obsługi oraz ponad siedemdziesiąt pojazdów na trasach. Wszystko po to, aby mieszkańcy Gorzowa i osoby przyjezdne mogły sprawnie dotrzeć na cmentarz - mówi Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.