Czytelnicy alarmują: armegedon w parku Słowiańskim

- Zapraszam do parku Słowiańskiego. Tam to jest normalny armagedon - napisał pan Przemysław.

- Pomiędzy ulicami Reja i Dąbrowskiej są coraz większe prześwity - pisała z kolei pani Halina.

W komentarzach pod naszym poniedziałkowym tekstem: Park Kopernika zdemolowany przez orkan. Tylko usiąść i płakać... Czytelnicy informowali, że sytuacja w parku Słowiańskim jest jeszcze gorsza.

We wtorkowe przedpołudnie sprawdził to nasz reporter. Z aparatem w dłoni był w części parku, która sąsiaduje m.in. z blokami przy ul. Reja. Widok, który tam zastał, jest jeszcze bardziej porażający niż to, co po przejściu orkanu Eunice można było zobaczyć w parku Kopernika. Tu, w parku Słowiańskim, drzewa łamały się niemal jak zapałki. Wiele z nich tarasuje liczne parkowe alejki. Swobodny spacer w tej części parku jest w zasadzie niemożliwy.