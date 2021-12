Do Gorzowianina zadzwoniła córka, że spowodowała wypadek. Poszedł do banku wypłacić 50 tys. zł

W banku sprawy przybrały niespodziewany obrót

Do mieszkańca Gorzowa zadzwoniła kobieta, która udawała córkę. Miała doprowadzić do wypadku, a jedynym wyjściem z sytuacji było przekazanie kaucji wynoszącej ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyzna zdecydował, że uzbiera pieniądze, by uniknąć problemów córki. Nie podejrzewał, że może to być próba oszustwa. - Kiedy w banku podszedł do kasy, pracownica zaczęła pytać, czy aby na pewno taka kwota jest mu potrzebna. Kobieta opowiadała mężczyźnie o podobnych oszustwach. Wtedy mężczyzna przedstawił jej swoją historię - mówi podkom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

