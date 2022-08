Do trzech razy sztuka? Będzie kolejny przetarg na remont deptaka przy Hawelańskiej

W połowie maja ubiegłego roku miasto ogłosiło kolejny przetarg. Tym razem zdecydowało o dołożeniu do planowanej inwestycji blisko miliona złotych. Urzędnicy liczyli, że dzięki temu będzie łatwiej rozstrzygnąć postępowanie i w końcu ruszyć z pracami. Stało się jednak inaczej. Do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Postępowanie zostało więc unieważnione. Teraz zadanie powierzono spółce Gorzowskie Inwestycje Miejskie, która zapowiada kolejny, już trzeci przetarg. Ten ma zostać ogłoszony w październiku.

Ma się zmienić nie do poznania

Jeśli tym razem uda się wybrać wykonawcę pechowej inwestycji, to jego zadaniem będzie wyremontowanie odcinka od ulicy Sikorskiego do Studni Czarownic wraz z ulicą Hawelańską i Wełniany Rynek. Przede wszystkim pojawi się tam nowa nawierzchnia, która ma nawiązywać do tej z deptaka na Sikorskiego. Będzie jednak wykonana z materiału bardziej odpornego na brud, bo właśnie na to często narzekali mieszkańcy. Jezdnia i chodnik zostaną połączone w jedną przestrzeń, a spacerujące osoby będą miały pierwszeństwo przed zmotoryzowanymi. W projekcie ujęto również przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego i odwodnienie terenu oraz wykonanie zjazdów. Oprócz tego na modernizowanych odcinkach obu ulic mają pojawić się nowe elementy małej architektury, czyli ławki, śmietniki oraz stojaki dla rowerów. Na obu ulicach ma być również więcej zieleni.

