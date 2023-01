Duża awaria wodociągu w Gorzowie. "Dawno takiej nie było!"

Awaria wodociągu. Co się stało na ul. Piłsudskiego?

- Awarii uległa rura o średnicy 600 mm. Dawno nie mieliśmy takiej awarii – mówił nam w czwartkowe przedpołudnie Bogusław Andrzejczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. Co awaria oznacza dla mieszkańców? Nie jest wykluczone, że nie odczują jej w swoich domach. Jak tłumaczy nam B. Andrzejczak, wodociągi przez noc napompują wody do zbiorników znajdujących się w pobliżu, aby – gdy już rura zostanie odłączona – mieszkańcy tej części miasta mieli dostęp do wody. Poza tym obok uszkodzonej rury biegnie rura o mniejszym przekroju, która podaje wodę w kierunku Górczyna.

Awaria wodociągu. Ile potrwa naprawa?

W czwartek 26 stycznia wodociągi są na etapie organizowania materiałów do naprawy rur. Gdy już będą mieć wszystko, co potrzeba, przystąpią do robót ziemnych. Prawdopodobnie potrwają one jeden dzień. Może to być kilka lub kilkanaście godzin.