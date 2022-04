Działkowa roszada w gminie Drezdenko. Najpierw zamiana gruntów, a teraz inwestycje

Starania trwały kilka lat

Intensywne starania o zamianę gruntów pomiędzy gminą Drezdenko a nadleśnictwem w Karwinie trwały w sumie trzy lata. Chodziło o tereny, którymi obie strony chciały się wymienić, aby móc zrealizować ważne dla siebie przedsięwzięcia inwestycyjne.

- Zarówno gmina jak i nadleśnictwo mają pewne plany inwestycyjne. Jednak, aby je zrealizować potrzebne są odpowiednie tereny. Dlatego pomyśleliśmy, że warto poszukać w swoich zasobach działek odpowiednich do tych inwestycji. Nadleśnictwo upatrzyło sobie należący do gminy teren przy tak zwanym lasku miejskim. My byliśmy natomiast zainteresowani terenem należącym do nadleśnictwa, czyli dawną bazą Ośrodka Transportu Leśnego, która znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, bo niedaleko osiedla i naszego kompleksu sportowego - mówi Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka.

Ale choć taka zamiana na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, to w rzeczywistości wcale prosta nie była. Zanim całą transakcję udało się sfinalizować, wcześniej obie strony musiały dopełnić wielu skomplikowanych i czasochłonnych formalności.