Egzamin ósmoklasisty. Młodzież twierdzi, że test z angielskiego był łatwy

- Liczę na 90 procent. Bo tyle miałem na próbnym - Hubert Kontek z SP nr 21 przy ul. Taczaka w Gorzowie jest zadowolony po egzaminie.

Sporo zadań z tekstem

Kolejni wychodzący ze szkoły uczniowie potwierdzają: - Dobrze poszło, bo egzamin był łatwiejszy niż próbny - mówią Amelia, Jakub i Łukasz. Oliwia Owczarek dodaje, że był też łatwiejszy od zeszłorocznego. - Fakt, że było łatwo. Ale też niektóre pytania były podchwytliwe - komentują swoje odczucia tuż po teście Gabriela Kisielewska i Marek Żulko. Artur Dedaj z tej samej szkoły z kolei cieszy się, że było sporo zadań do pracy z tekstem.

Wyniki na koniec lipca

Test z języka angielskiego, to już ostatni z egzaminów ósmoklasistów. Od wyników tych egzaminów zależy czy dostaną się do wybranej przez siebie szkoły średniej. Na wyniki młodzież musi poczekać do końca lipca.