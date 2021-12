Elżbieta Rafalska: Unia Europejska mówi, że trzeba zaszczepić świat

Wybory 2019: Elżbieta Rafalska z mandatem do Europarlamentu?

- Mówimy o tym, że trzeba zaszczepić świat. Tak mówi Unia Europejska: globalna solidarność i partnerstwo sposób zakończenia pandemii. My w sytuacji, kiedy zainteresowanie szczepieniami w Polsce spadło, przekazaliśmy bądź sprzedaliśmy 13 mln dawek szczepionek do wielu krajów. Przygotowujemy się też do koordynowania całej akcji wspierania przeprowadzenia szczepień w krajach, których nie stać za zakup szczepionek - mówiła Elżbieta Rafalska.