Formalność dopełniona przez AZS AJP Gorzów. Jest awans z pierwszego miejsca w EuroCup Women

InvestInTheWest Enea Gorzów, bo pod taką nazwą w Pucharze Europy Kobiet rywalizuje AZS, przystępował do tego starcia ze świadomością, że Galatarasay Cagdas Factoring Stambuł po-konał w środę w Turcji słowackie Piestanske Cajky 79:55 i ze względu na jeden mecz rozegrany więcej wyprzedzał gorzowianki w tabeli. Niemniej dla akademiczek, mających zapewniony awans do kolejnej rundy rozgrywek, nie miało to większego znaczenia. Tym bardziej, że nasze panie były zdecydowanym faworytem konfrontacji w Gorzowie. I nie zmieniał tego fakt, że Slavię w porównaniu do spotkania, które odbyło się na Słowacji, poprowadził inny szkoleniowiec. Cel i tak był ten sam, a więc wyeliminowanie z gry amerykańskiej skrzydłowej Jacairy Allen. Przynajmniej tak, jak udało się to zrobić w pierwszym spotkaniu, w którym AZS AJP ograł ostatnią w grupie C Slavię 86:52.