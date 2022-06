Gadający śmietnik w Gorzowie! Podziękuje każdemu za wrzuconą butelkę

Niebawem na bulwarze nadwarciańskim stanie... gadający śmietnik. Ma zachęcać mieszkańców, by wyrzucali butelki po piwie kosza, a nie do rzeki. Eko-Gaduła to rasowy komik.

„Jak się nazywa pszczoła bez czoła? Psz...! Hahaha”.

„Czemu słoń ma trąbę? Aby się tak gwałtownie nie zaczynał”.

Takimi dowcipami w poniedziałek rano sypał Eko-Gaduła. Stał pod drzewkiem na Starym Rynku i zaczepiał niemal każdego przechodnia.

Choć mogłoby się tak wydawać, Eko-Gaduła to nie żaden stand uper. To pierwszy w Gorzowie... gadający śmietnik. Tak, tak, to nie pomyłka. To śmietnik, który... mówi.

- Stworzyliśmy go, aby zachęcić ludzi do wrzucania odpowiednich odpadów do odpowiednich pojemników - mówi nam Monika Piaskowska, dyrektor działu marketingu w Inneko. To miejska spółka zajmuje się m.in. szeroko rozumianym sprzątaniem miasta.

By butelki lądowały w koszu

Eko-Gaduła jest prototypem, które Inneko stworzyło wspólnie z gorzowianinem Piotrem Adamowiczem.

- Pierwszą naszą myślą była walka z tym, co dzieje się na bulwarze, gdzie niektórzy ludzie wrzucają butelki do rzeki. Chcieliśmy zmobilizować mieszkańców, by nie wyrzucali ich do Warty, tylko do pojemników - mówi M. Piaskowska.

A że młodych ludzi, którzy stanowią większość spośród zachodzących na bulwar, najłatwiej zaciekawić jakimś nowatorskim pomysłem, Eko-Gaduła stał się czymś w rodzaju... ulicznego komika.

Jak działa gadający śmietnik? Ma wbudowane czujniki ruchu na trzech poziomach. W przypadku pierwszego chodzi o zaciekawienie przechodnia. Gdy Eko-Gaduła wyczuje ruch w odległości kilku metrów, sam odzywa się do przechodnia. „Nie, nie jestem skrzynką na listy” - mówi czasem. Śmietnik odzywa się też, gdy przechodzień jest blisko pojemnika. No i oczywiście, gdy zostanie do niego wrzucony odpad.

- Gdy wrzucimy do niego butelkę, to wtedy w różny sposób nam dziękuje. W tej chwili ma zaprogramowanych około 150 odpowiedzi. Wybiera je losowo - mówi szefowa działu marketingu w Inneko.

Będzie ich kilkanaście?

Eko-Gaduła na razie jest jeden. W miejskiej spółce chcą jednak, by takich śmietników było kilkanaście i weszły one do powszechnego obiegu. Przygotowanie prototypu kosztowało 6 tys. zł.

Inneko ma w planach, by gadający śmietnik oferował w przyszłości także inne możliwości. Jakie? A choćby możliwość odtworzenia - poprzez wi-fi - dowolnego nagrania udostępnionego przez przechodnia. A że akumulatory śmietnika wytrzymują dziesięć dni, to 30-kilogramowy plastikowy Eko-Gaduła być może zostanie wyposażony także w panele fotowoltaiczne.