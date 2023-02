"Już jest smród i szczury, a ma być kolejny punkt", czyli w Chróściku nie chcą PSZOK-u Jarosław Miłkowski

Tak prezentuje się PSZOK w Zielonej Górze. W południowej stolicy Lubuskiego działa on od dwóch lat. Mieści się przy ul. Wrocławskiej ZGK w Zielonej Górze Zobacz galerię (6 zdjęć)

Mieszkańcy gorzowskiego Chróścika protestują przeciwko budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w swojej okolicy. W związku gmin MG-6 mówią, że PSZOK-u nie ma się co bać. Jedna trzecia przywożonych tu odpadów to tzw. gabaryty, a co czwarta tona to gruz.