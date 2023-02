"Swędzi cię pięć stów? Nie zastawiaj dojazdu do śmietnika". Mamy hasła, które trafią na samochody

- Zależy nam przede wszystkim na zwróceniu uwagi mieszkańców na problem i uwrażliwieniu ich na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także na dostosowanie się do zasad ustalonych przez wspólnoty i spółdzielnie – mówi Emilia Grzegorczyk z działu marketingu Inneko. To miejska spółka, która odbiera odpady na terenie całego Gorzowa. A jej pracownicy regularnie zmagają się z problemem zastawiania samochodów do altan śmietnikowych lub innych miejsc, w których są śmietniki. Kłopot jest spory, bo czasami nie można przez to opróżnić 1100-litrowego śmietnika z odpadów, a mieszkańcy skarżą się na to, że firma nie odbiera odpadów.