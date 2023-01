Gdy w czwartek pojedziesz autobusem linii 125, możesz dostać taki kubek

Tory skręcą w kierunku ul. Jancarza. To początek nowej linii tramwajowej w Gorzowie

- Pierwszy autobus odjedzie z przystanku Arsenał o godzinie 13.46., a w drogę powrotną z pętli Dekerta-Szpital w stronę centrum Gorzowa wyjedzie o 15.11. Drugi autobus odjedzie z przystanku Arsenał o godzinie 14.16, a z pętli Dekerta-Szpital w stronę centrum wyruszy o godzinie 15.37 - informuje Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim magistracie. - Liczba kubeczków jest ograniczona, dlatego by go zdobyć, trzeba będzie odpowiedzieć na krótkie i łatwe pytania dotyczące autobusów elektrycznych - dodaje.

Autobusy elektryczne jeżdżą już miesiąc

Autobusy elektryczne w Gorzowie wożą pasażerów od 13 grudnia 2022. Jest ich osiem sztuk. Jeżdżą one na trasach linii: 124, 125, 126. Te linie zostały wybrane nieprzypadkowo. By w konkursie na dofinansowanie zakupu „elektryków” być lepiej ocenionym, Gorzów wraz z MZK wskazał, że pojazdy te będą kursować m.in. przez historyczne części miasta oraz że w ciągu roku przejadą one 440 tys. km (na razie przejechały około 30 tys. km).