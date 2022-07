Giełda w Gorzowie. Jest tu wszystko, czego dusza zapragnie! Co można było kupić 10 lipca? Magdalena Marszałek

Zajrzeliśmy na gorzowską giełdę, która co tydzień przyciąga mieszkańców miasta i okolic. Co można było tutaj kupić w niedzielę, 10 lipca? Jak zawsze niemal wszystko, bo i warzywa, owoce, ubrania, ale też meble, starocie czy sprzęt ogrodniczy. Zobaczcie, co jeszcze mieli handlarze w swoim asortymencie!