Gorzów. 20 lat temu otwarto Słowiankę. Na jubileusz jest niespodzianka dla klientów

Tańsze bilety na urodziny

Z okazji urodzin Słowianka oferuje w czwartek tańsze bilety na basen. Godzinny bilet przez cały dzień kosztuje 5 zł. Poza tym 16.00 do 17.30 będą gry i zabawy dla chętnych osób na basenie rekreacyjnym prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, a od 17.30 do 19.00 pokazowe zajęcia na basenie sportowym i rekreacyjnym dla chętnych osób Częścią obchodów jubileuszu będzie też impreza, która jest planowana na basenach 25 czerwca.

Premier na otwarciu

- Wszyscy mieliśmy świadomość tego, że uczestniczymy w wielkim przedsięwzięciu, że powstaje obiekt, z którego nasze miasto może być naprawdę dumne. I tak się stało, przecież w otwarciu Słowianki uczestniczył premier polskiego rządu Leszek Miller - wspominał nam kilka lat temu zmarły przed rokiem Jerzy Kułaczkowski, były prezes Słowianki. - Przez lata do Słowianki ciągnęły całe wycieczki samorządowców z polskich miast, którzy chcieli się dowiedzieć jak to się robi. Byli poznaniacy, zielonogórzanie, władze Szczecina i wielu innych miast, które nasze doświadczenia wykorzystały przy realizacji podobnych inwestycji u siebie - opowiadał dalej Kułaczkowski.

Nazwę Słowianka zaproponowała także nieżyjąca już regionalistka Anna Makowska-Cieleń. Od momentu otwarcia Słowianki do dziś centrum odwiedziło około 7 mln osób.

Czytaj również:

Bigbeatowcy z Gorzowa będą wspominać dawne piękne czasy