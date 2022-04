Gorzów. Jak idą miejskie inwestycje? Nie wszystkie będą w terminie

Wylotówka z poślizgiem

Spichrzowa na finiszu

Kilka kroków obok trwa z kolei budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W poniedziałek oddano do użytku halę sportową, po wakacjach uczniowie będą też w warsztatach. A co z resztą? Jak już kilkakrotnie pisaliśmy, jest problem z zabytkowym budynkiem od strony ul. Szpitalnej, który powinien być wzmocniony. A że znajduje się on w ciągu innych budynków, to jest problem związany z mediami. Miasto chciałoby część budynku dydaktycznego (czyli tego od strony dawnej izby przyjęć) uruchomić od września. Trzeba byłoby jednak zrobić obejście dla sieci energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej.