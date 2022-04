Ankieterzy w miejskich tramwajach i autobusach. Co sprawdzają i dlaczego?

Czego potrzebują pasażerowie?

Gorzów planuje przebudowę siatki połączeń komunikacji miejskiej. Ta obecnie funkcjonująca przechodziła dotąd jedynie kosmetyczne poprawki i zdaniem wielu mieszkańców - rzadko kiedy były to zmiany na lepsze. Problemem wciąż jest między innymi mała dostępność i częstotliwość kursowania autobusów oraz tramwajów. Sporo do życzenia pozostawiają także przebiegi poszczególnych tras. Kolejne - i to dużo większe zmiany są więc konieczne, ale zanim zostaną wprowadzone miasto chce wiedzieć, czego dokładnie potrzebują pasażerowie.