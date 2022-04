Gorzów. Zasilanie wróciło. Tablice na przystankach zaczynają działać

Jest problem z północną obwodnicą Gorzowa. "To droga gminna"?!?

Tablice są praktyczne

Na niedziałające tablice zwracali uwagę pasażerowie, którzy przyzwyczaili się już do tego, że tablice pokazują realny czas przyjazdu autobusu. W pojazdach są bowiem czujniki GPS, które przesyłają do systemu informację o położeniu autobusu lub tramwaju, a system oblicza czas, w jakim pojazdy dotrą na dany przystanek.

W sprawie tablic kilka dni temu zwróciliśmy się do magistratu. Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta, zapewniał nas w środę 27 kwietnia, że tablice będą naprawione. Gdy w czwartek 28 kwietnia byliśmy na obu przystankach, działała już tablica przy murach miejskich i na niej wyświetlany był już rozkład jazdy. Energia dochodziła też już do tablicy przy łaźni (tu jednak trzeba jeszcze popracować, by na tablicy był wyświetlany rozkład jazdy, a nie tylko aktualna godzina).