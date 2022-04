Pasażer w Gorzowie jest jak Jerzy Stuhr z "Seksmisji". Widzi ciemność

- Takie nowe, a już się psują? Przecież one kosztowały kilka milionów! Od ponad tygodnia na przystankach „widzę ciemność” - mówi cytatem z „Seksmisji” pan Leszek, nasz Czytelnik z Górczyna. W poświątecznym tygodniu gorzowianin zauważył, że na dwóch przystankach w centrum miasta nie działają tablice elektroniczne, które są częścią systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Chodzi o tablice stojące przy łaźni oraz po drugiej stronie ul. Jagiełły, czyli przy murach miejskich.

Co ciekawe, usterka pojawiła się mniej więcej po tym, gdy... uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły, a więc między Letnią i Arsenałem.

- Sygnalizacja świetlna nie jest przyczyną braku działania tablic - mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. - Tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej będą działać po wykonaniu przez Enea przyłączeń sieci. Według informacji przekazanej przez Enea planowane jest to w tym tygodniu - dodaje Ciepiela.

- A nie ma zagrożenia, że jak włączy się tablice, to przestanie działać sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu koło Letniej?

- Sygnalizacja świetlna ma odrębne zasilanie. Nie ma więc takiego zagrożenia - mówi rzecznik.