Gorzów. "Azorkowe Love", czyli pokochaj psiaka w... Walentynki!

W gorzowskim schronisku przebywa obecnie ponad sto psów. Zamknięte w klatkach czasami bardzo długo czekają na nowych właścicieli. Nic więc dziwnego, że każda okazja, kiedy choć na chwilę mogą opuścić schroniskowe boksy, daje zwierzakom dużo radości. Dobrze wiedzą o tym ich opiekunowie, dlatego organizują w schronisku walentynkowy dzień otwarty.

Walentynki to święto miłości. Z tej okazji chcemy także zamanifestować naszą miłość do zwierząt. W najbliższą niedzielę zapraszamy do nas każdego, kto czuje, że ma w sobie dużo miłości, którą może podzielić się z czworonogiem. Będzie można zaznajomić się z naszymi podopiecznymi i zabrać ich na walentynkowy spacer - mówi Karolina Mroczkowska ze schroniska.