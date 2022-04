Gorzów będzie brzmiał silnikami motocykli. Motocykliści rozpoczynają sezon

To największa impreza motocyklowa w tej części Polski! Przyjeżdżają na nią motocykliści nie tylko z całego Lubuskiego, ale także z sąsiednich województw. Teraz w końcu powraca! Mowa o motocyklowym rozpoczęciu sezonu. „Moto Start 2022” odbędzie się już w tę sobotę.

Tak jak przed kilku laty, najbardziej widoczną częścią spotkania motocyklistów będzie ich przejazd przez miasto. Parada wraca po 30 miesiącach przerwy. Po raz ostatni miała bowiem miejsce w październiku 2019 na zakończenie sezonu. Wtedy wzięło w niej udział aż 2 tys. osób i było to najliczniejsze spotkanie motocyklistów w Gorzowie.

Podobnie jak dwa i pół roku temu, w sobotę motocykliści spotkają się na bulwarze zachodnim, czyli tym od strony Wildomu. Zbierać się tam będą już od 10.30. Na teren zbiórki będą mogły wjechać: motorowery, motocykle, trójkołowce i quady. To jest też czas, gdy na bulwar warto przyjść z dziećmi. Motocykliści nie widzą bowiem problemu, by można było zrobić maluchom zdjęcie, gdy „dosiadają” różnych wehikułów. A rodzajów motocykli jest na imprezie zwykle bez liku!