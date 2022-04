Gorzów. Auta koło Arsenału na razie nie pojadą. Zatem kiedy?

- Prace drogowe są prawie na ukończeniu. Jest szansa, że jeszcze przed okresem świąt wielkanocnych w pełni udostępniona zostanie infrastruktura drogowa i w pełni przejezdne będzie skrzyżowanie w centrum (zarówno to pod „Letnią” jak i docelowo to pod katedrą). Powróci w całości ruch sprzed przebudowy - informuje magistrat. Komunikat w sprawie organizacji ruchu w tej części miasta ma zostać ogłoszony w przedświątecznym tygodniu.

98 proc. inwestycji za nami

Prace do wakacji

A dlaczego używamy zwrotu: „pierwotnie zaplanowany odcinek”? Bo w trakcie prac nad nim doszło do umowy między miastem a konsorcjum firm ZUE i FDO, by przy okazji przebudować torowisko na skrzyżowaniu między budynkiem sądu a pałacykiem ślubów. Roboty w tym miejscu rozpoczęły się w drugiej połowie marca i mają potrwać do połowy lipca (wykonawca chce jednak wyrobić się z nimi szybciej).

Jak już pisaliśmy w tekście Kiedy tramwaje wrócą na Piaski? Znamy przybliżony termin dodatkowe prace na skrzyżowaniu ulic: Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego powodują, że nie jest już aktualny termin powrotu tramwajów na Piaski. Był plan, by linia nr 2 i linia nr 3 kursowały w tę część miasta od 1 lipca. Dziś już to nieaktualne. Według naszych redakcyjnych szacunków (podkreślmy to, bo oficjalnej zapowiedzi nie ma), tramwaje na Piaski mogłyby wrócić nie wcześniej jak na przełomie lipca i sierpnia, a niewykluczone, że będzie to dopiero pod koniec wakacji lub od 1 września. Pomiędzy zakończeniem prac przy między sądem i urzędem stanu cywilnego konieczne bowiem jeszcze będą testy torowiska.

Czytaj również:

Co inwestycja, to inny chodnik. Takie są płyty koło Arsenału!