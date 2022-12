Gorzów coraz bardziej świąteczny. Oto imprezy od środy do niedzieli

- Chcemy przypomnieć sztukę pisania życzeń ma święta, a przy okazji popromować Gorzów - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. Wspólnie z Pocztą Polską w środę 14 grudnia miasto organizuje Maraton pisania kartek świątecznych. - Zachęcamy mieszkańców, aby się wyróżnili i wysłali tradycyjną kartkę - dodaje Michał Kuściński, dyrektor lubuskiego oddziału Poczty Polskiej. Maraton będzie odbywał się w galerii Askana. Początek o 15.00. Organizatorzy przygotowali 200 kartek ze świątecznym Gorzowem oraz znaczków z logo „Gorzów blisko świąt”, czyli dorocznej akcji, która w tym miesiącu odbywa się od 1 do 26 grudnia. W tym roku imprez jest bez liku.

Targ przyciągnie tłumy?

Już od czwartku do niedzieli trwać będzie Gorzowski Targ Bożonarodzeniowy. Odbywać się on będzie na Starym Rynku.

- Zapewnimy 20 stoisk handlowych, w których mieszkańcy znajdą typowe dla świąt produkty, czyli pierniki, wędliny, miód, sery. Będą też produkty artystyczne - mówi Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora i biznesu.

Zadowoleni będą też najmłodsi. Na Starym Rynku stanie bowiem „zimowa strefa selfie”. Przy czterech instalacjach będzie można zrobić sobie zdjęcie. Poza tym 16 grudnia i 17 grudnia będzie Mikołaj, a dla wszystkich mieszkańców będzie poczęstunek. Do wydania będzie 3 tys. sztuk barszczu oraz herbaty.