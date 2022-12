Autobusy elektryczne już na ulicach Gorzowa. Dlaczego jeżdżą na liniach 124, 125, 126?

- Największe wrażenie robi akustyka i to, że tego autobusu po prostu nie słychać. On jest praktycznie bezszelestny - mówił we wtorek przed południem prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. wojewodą Władysławem Dajczakiem i gorzowskimi radnymi chwilę wcześniej odbył przejazd autobusem elektrycznym. Gorzów zakupił osiem sztuk takich pojazdów. 13 grudnia odbyło się ich uroczyste przekazanie. Wraz ze stacjami ładowania kosztowały one 30,7 mln zł.