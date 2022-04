Gorzów. Demolka przy Warszawskiej. Zbudują tu market i restaurację

Od strony ul. Głowackiego był tu budynek, w którym przez wiele lat można było kupić asortyment związany z samochodami (w ostatnich latach sprzęt audio). Z kolei od strony ul. Warszawskiej stał nieużytkowany przez wiele lat były budynek mieszkalny.

Pierwszy z obiektów już został rozebrany, a gdy nasza reporterka była na miejscu w poniedziałek 11 kwietnia, trwała już rozbiórka drugiego.

Skąd ta rozbiórka? Jak informuje strona firmy RockCapital, na działce pomiędzy ulicami Głowackiego i Podmiejską ma powstać restauracja Max Burger (będzie ona zlokalizowana mniej więcej w miejscu likwidowanych budynków) oraz market Aldi (on z kolei ma być bliżej ronda Santockiego).

Pierwotnie był plan, by oba punkty oddać do użytku pod koniec tego roku. Ponieważ mamy już wiosnę, wydaje się to jednak nierealne.

