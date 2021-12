Gorzów. Gminny Program Rewitalizacji ma już pięć lat. Co udało się zrobić?

Jak Gorzów rewitalizuje?

Rewitalizacja to działanie skupione na zdegradowanym obszarze gminy, którego celem jest jego ożywienie i doprowadzenie do stanu, w którym staje się on wartościowy oraz funkcjonalny. Przez pięć ostatnich lat tego typu przedsięwzięć było w Gorzowie sporo.

W tym czasie zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, których namacalne efekty stały się w mieście lubiane, rozpoznawalne i chętnie użytkowane. Jest to między innymi "Kwadrat", ścieżka nad Wartą, która stanowi przedłużenie Bulwaru Wschodniego, a także ścieżka wzdłuż Kłodawki - mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.

Jednak co ważne - Gorzów nie tylko rewitalizuje miejską przestrzeń, ale może też pochwalić się sporymi sukcesami na tym polu. Tak było przypadku budowy ścieżki wzdłuż Kłodawki, która pod koniec listopada została wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne tygodnia. Kompleksowy projekt stworzenia dwukilometrowego szlaku zakładał również powstanie placów zabaw, sceny plenerowej i skweru. Dzięki temu mieszkańcy zyskali nie tylko ciąg komunikacyjny ułatwiający poruszanie się pieszo i rowerem po historycznym centrum miasta, ale także nowe tereny rekreacji.