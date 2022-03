Gorzów. Grand Prix się odbędzie. Zawody zorganizuje Stal Gorzów

Kibice żużla mogą odetchnąć. Żużlowa Grand Prix w Gorzowie się odbędzie. - Dzięki znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania miasto wyda w tym roku mniej pieniędzy, a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie innych klubów sportowych - poinformował wczoraj Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Co to za rozwiązanie?

Jak informowaliśmy jesienią zeszłego roku, organizacja żużlowej Grand Prix w Gorzowie w latach 2022-2025 miała kosztować miasto około 10,2 mln zł. Już w pierwszym roku, czyli w tym, który jest obecnie, miasto magistrat miał zapłacić 2,36 mln zł. Te pieniądze miały pójść nie tylko na nabycie praw do imprezy, ale także na pakiet kilkuset telewizyjnych spotów reklamowych. Miały one być emitowane w kanałach telewizyjnych należących do firmy Discovery, która jest właścicielem praw do cyklu wyłaniającego żużlowego mistrza świata, a więc np. TVN, TVN7 czy TTV. Początkowo mowa była o 355 spotach trwających 30 sekund. Później miasto zaczęło negocjować, by spoty były 15-sekundowe i było ich więcej. Urzędnicy chcieli też rekompensaty za to, że przy okazji Grad Prix w tym roku nie odbędą się zapowiadane wcześniej dwa turnieje młodzieżowe.