Grand Prix w Gorzowie! Znamy szczegóły. Fani żużla będą wniebowzięci!

Jest zgoda gorzowskich radnych na przeznaczenie 10,2 mln zł na cztery turnieje Grand Prix. Co z tego będzie miało miasto?

W latach 2022-2025 w Gorzowie ponownie będą odbywać się żużlowe turnieje Grand Prix. W środę 29 września zielone światło do podpisania umowy na tę imprezę dali władzom miasta radni.

Od przyszłego roku właścicielem praw do cyklu Grand Prix będzie grupa Discovery. Zawody mają być transmitowane w ogólnodostępnym Eurosporcie. Gorzów będzie widoczny jednak nie tylko na telewizyjnej antenie sportowej. Co roku miasto będzie miało bowiem pakiet promocyjny o wartości 250 tys. euro, czyli ponad 1,15 mln zł. Za te pieniądze będą emitowane 30 sekundowe spoty promujące miasto. 30 takich spotów będzie w telewizji TVN, 165 w TTV (oba te kanały są w telewizji naziemnej), kolejne 130 w TVN24, a jeszcze 30 w polskiej wersji Eurosportu. Łącznie 355.

Choć turnieje Grand Prix miasto zapłaci 10,2 mln, to tak naprawdę będą one kosztowały magistrat ponad 4 mln zł. Jak to możliwe?

- Bo do odzyskania jest podatek VAT, czyli impreza już nie będzie nas kosztowała 2,63 mln zł w pierwszym roku i 2,36 mln zł w trzech kolejnych latach, a około 2 mln zł rocznie. Oprócz tego Stal Gorzów przez te cztery lata otrzyma o 1 mln zł mniej na promocję - wyjaśniała radnym wiceprezydent Małgorzata Domagała. Dyskusja nad przekazaniem 10,2 mln zł na Grand Prix była jednym z ważniejszych punktów wczorajszej rady miasta. A od rozpoczęcia dyskusji do głosowania minęło aż 95 minut.

- Czy warto wchodzić w ten biznes na rzecz tak ulotną, po której nic nie zostaje? To jest dotacja 1 tys. zł na kibica - mówił przeciwny uchwale radny Jerzy Synowiec z Kocham Gorzów. Kwestionował jeden z koronnych argumentów, że turnieje Grand Prix przyczyniają się do korzystania przez przyjezdnych kibiców z usług hotelowych. - Po ostatnim Grand Prix sprawdziłem. Hotel Mieszko miał obłożenie o 4 pokoje więcej niż zwykle, a więc zarobił kilkaset złotych - mówił.

- Cztery osoby? To wina właściciela, że źle prowadzi hotel - kontrowała radna Alicja Burdzińska z PiS. - Niewchodzenie w ten biznes to byłby grzech zaniechania. Spytajcie zielonogórzan, czy zrezygnowaliby z takiej imprezy - dodawała.

- Głos radnego Synowca to głos rozsądku. 1 października Discovery ma ogłosić szczegóły cyklu Grand Prix. Zostaliśmy postawieni pod ścianą i potraktowani przedmiotowo - mówił Sebastian Pieńkowski, także z PiS.

- Chętnych na tę imprezę jest więcej. 1 października Discovery może więc ogłosić, że podpisuje umowę z Wrocławiem - ripostował prezydent Wójcicki.

Ostatecznie za wydaniem 10,2 mln zł zagłosowało 15 radnych, trzech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Przy okazji turniejów Grand Prix (mają być w sobotę) w podobnej formule mają być rozgrywane także indywidualne mistrzostwa świata juniorów (w piątek) oraz mistrzostwa zawodników do lat 17 (w czwartek).

Kiedy te wszystkie zawody miałyby zagościć w kalendarzu? Nie jest wykluczone, że szczegółów dowiemy się już jutro.

Gorzów prawa do Grand Prix kupował już dwukrotnie. Umowa na lata 2011-2015 wraz z pakietem promocyjnym kosztowała 11 mln zł, z których równowartość 1,75 mln funtów płaciło miasto, a 450 tys. funtów dorzucała Stal. Z kolei umowa na lata 2016-2018 bez pakietu promocyjnego była warta ponad 5 mln zł. Prawa za turnieje Grand Prix w zeszłym roku kupił natomiast sam klub (ponieważ przez pandemię organizator miał problem z dopięciem kalendarza, cena była jednak znacznie niższa). Czytaj również:

