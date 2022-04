Gorzów. Kolej nie rezygnuje z przebudowy dworca

Dziś już wiemy, że kolej z remontu dworca nie zrezygnowała. Początkowo czas na składanie ofert do przetargu w formule „projektuj i buduj” był do 12 kwietnia. Kolej ostatnio przedłużyła jednak termin do 14 czerwca.

Ile może potrwać remont dworca w Gorzowie?

Czy znajdzie się chętny do przetargu? To już inna sprawa. Aktualnie trwające postępowanie jest już drugą próbą znalezienia wykonawcy. W pierwszym podejściu (na oferty czekano do stycznia) nie było żadnego chętnego.

Kolej szacuje remont na 30 mln zł. Na projekt byłoby 40 tygodni, na prace - 27 miesięcy. To razem trzy lata.

Na dworzec w Gorzowie po wielu latach wjechała cywilizacja