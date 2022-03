Remontu dworca kolejowego też nie będzie? Rezygnacja z węzła przesiadkowego uruchamia domino?

Kilka dni temu prezydent Jacek Wójcicki poinformował, że Gorzów rezygnuje - przynajmniej na dłuższy czas - z budowy centrum przesiadkowego, które miało powstać przy dworcu kolejowym. Teraz okazuje się, że ta decyzja może mieć wpływ na przebudowę samego dworca. Choć za budowę węzła przesiadkowego miało odpowiadać miasto, a za remont dworca - kolej, to jednak obie inwestycje miały być ze sobą połączone. Także w czasie.

Nie będzie centrum przesiadkowego. Pomysł trafia do szuflady na długie lata

O tym, że dworzec kolejowy może nie zostać przebudowany, poinformował portal transport-publiczny.pl.

- Oficjalna informacja o rezygnacji przez miasto z budowy węzła przesiadkowego wpłynęła do nas 15 marca. Taka decyzja bardzo dużo zmienia, gdyż inwestycje miały być ze sobą funkcjonalnie powiązane, dlatego musimy poddać nasze plany związane z przebudową dworca w Gorzowie Wielkopolskim wnikliwiej analizie. Po jej zakończeniu podejmiemy dalsze decyzje w tej sprawie – poinformował branżowy portal Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP SA.

Kolej jest już w trakcie przetargu na przebudowę dworca. To już drugie postępowanie. Do pierwszego przetargu nie zgłosił się żaden chętny.