Gorzów. Nad ul. Chrobrego montują trakcję tramwajową

Powoli dobiega końca przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I. Gotowe jest już torowisko od skrzyżowania między budynkiem sądu okręgowego a pałacykiem ślubów do skrzyżowania koło katedry. Teraz przyszedł czas na montowanie trakcji tramwajowej. - Dziś trakcję montujemy od Kwadratu do centrum miasta. Wzdłuż Mieszka I jest już ona gotowa - mówili nam robotnicy, którzy na montaż trakcji przyjechali z Krakowa.

Przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I trwa od maja 2020. Termin zakończenia prac w jej pierwotnym wymiarze - a więc od Arsenału do skrzyżowania koło sądu - mija 26 maja. Nie oznacza to jednak końca prac. Zdecydowano się bowiem, by przy okazji przebudowy „traktu królewskiego” przebudować też skrzyżowanie ulic: Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Roosevelta i al. ks. Andrzejewskiego. Mają one potrwać do połowy lipca. Oznacza to, że tramwaje na Piaski wrócą prawdopodobnie w sierpniu.

