Gorzów. Nowy wjazd na os. Europejskie powinien zostać otwarty jeszcze w grudniu

- Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Po jego uzyskaniu będzie można oddać do ruchu odcinek ulicy. Wykonawca jest również zobowiązany do przełożenia części wyniesionego skrzyżowania na połączeniu z ul. Londyńską - poinformował nas Zdzisław Plis, dyrektor wydziału dróg.

- Kiedy zatem kierowcy będą mogli korzystać z nowego wjazdu? - dopytujemy.

- Założenie jest takie, by ten odcinek oddać do ruchu do końca tego roku - mówi dyrektor Plis.

Dodajmy, że na budowie restauracji McDonald’s praca wre i nie jest wykluczone (ale też nie jest to pewne), że uda się ją otworzyć przed świętami.