Gorzów. Pomnik Szymona Giętego zamiast fajerki dostał... hulajnogę

Pomnik Szymona Giętego to wdzięczny obiekt do realizacji wielu zabawnych pomysłów. Przed kilku laty na głowę Szymona ktoś założył czapkę w kolorach kojarzących się z muzyką reggae. Innym razem fajerka została przyozdobiona „ubraniem” z włóczki. Zdarzało się, że w ramach happeningu ktoś ubierał pomnik w różnego rodzaju koszulki. We wtorek 19 kwietnia ktoś podstawił Szymonowi Giętemu hulajnogę elektryczną. Stanęła ona w miejscu, w którym kiedyś była fajerka.