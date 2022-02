Gorzów. Pomoc dla Ukraińców. Co warto wiedzieć?

- Gorące serca gorzowian są bardzo otwarte, tej pomocy jest bardzo dużo. Chcemy, żeby te wszystkie zbiórki - szkolne, sąsiedzkie, prowadzone przez organizacje - się odbywały, natomiast te materiały, które zostaną w nich zebrane, trafiały do naszego miejskiego magazynu. Z niego, trafią do magazynu rezerw strategicznych do Skwierzyny, a stamtąd wojsko zawiezie je na Ukrainę - mówił w poniedziałek 28 lutego prezydent Jacek Wójcicki. - Miejski magazyn jest na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyńskiej. Tam organizatorzy lokalnych zbiórek będą dowozić pomoc - dodawał.

Co warto przynieść?

Gorzowskim koordynatorem zbiórek została Monika Piaskowska (tel. 601 780 558). Z nią powinni kontaktować się organizatorzy zbiórek. Co ważne: nie jest już potrzebna odzież - tej zebrano bardzo dużo. Ważniejsze są np. latarki, powerbanki czy zestawy pierwszej pomocy.