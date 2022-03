Gorzów. Przebudowa drogi krajowej nr 22 znów zalicza poślizg

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 polega na dobudowaniu drugich nitek jezdni do ulic: Łukasińskiego, Zawackiej i Walczaka oraz przedłużeniu linii tramwajowej do ul. Fieldorfa-Nila. Prace rozpoczęły się na początku 2020 roku. Miały potrwać do stycznia tego roku. Nic z tego jednak nie wyszło. Jeszcze w zeszłym roku wykonawca, którym jest firma Budomex, poprosiła o możliwość przedłużenia prac do czerwca 2022. Teraz okazuje się, że i tej daty nie dotrzyma.