Gorzów pyta mieszkańców o to, jak często piją

- Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie - piszą urzędnicy. Zachęcają mieszkańców, by wypełnili ankietę, która posłuży rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Posłuży ona do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Gorzowa, którą opracowuje Oficyna Profilaktyczna.

O co pytani są mieszkańcy? Już pierwsze pytanie dotyczy tego, jak często piją oni alkohol. Urzędnicy chcieliby też dowiedzieć się, czy gorzowianom zdarza się być świadkiem tego, gdy ktoś prowadzi samochód na „podwójnym gazie”, a także czy znają kobiety, które w trakcie ciąży spożywają alkohol.

Ankieta pozwoli też znaleźć odpowiedzi na pytania, ilu mieszkańców pali papierosy, jak często sięgają oni po dopalacze. Autorzy badania chcą też dowiedzieć się, czy gorzowianie znają miejsca, gdzie można kupić narkotyki. Pytają też mieszkańców o to, czy w Gorzowie jest problem z bezdomnością, a także, jaki jest stosunek do mniejszości narodowych i etnicznych.

Ankieta znajduje się pod adresem: gorzowwielkopolski.webankieta.pl.