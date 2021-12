Gorzów. Strażacy dostali nowy wóz za 1,225 mln zł. Co za cacko!

- Odpowiadam za bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego i ten sprzęt niewątpliwie to bezpieczeństwo będzie zwiększać jak i wspierać prowadzone działania - mówił w poniedziałek 20 grudnia wojewoda Władysław Dajczak. W południe wraz ze st. bryg. Patrykiem Maruszakiem, wojewódzkim komendantem straży pożarnej, wręczał kluczyki do czterech nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Otrzymała je komenda miejska w Gorzowie, a także strażacy ze Strzelec Krajeńskich i Nowej Soli. Każdy taki samochód to podstawowe wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych. Taki pojazd jest zazwyczaj tym, który do akcji wysyłany jest jako pierwszy.