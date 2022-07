Gorzów. Tajemniczy ogród w szpitalu pomoże pacjentom wrócić do zdrowia

To ważne, aby szpital i jego otoczenie nie kojarzyło się tylko z leczeniem. Chodzi o to, aby pacjenci mogli choć na chwilę oderwać się od szpitalnej bieli oraz powagi tego miejsca i swobodnie posiedzieć na świeżym powietrzu, w miłym otoczeniu i wśród zieleni. Mamy nadzieję, że ten ogrodzony kącik przypadnie wszystkim do gustu - mówi Aleksandra Szymańska z gorzowskiej lecznicy.

Takich zielonych zakątków będzie więcej

Aby dotrzeć do tego zielonego zakątka pacjenci muszą zjechać windą na poziom -1, a po wyjściu z windy skręcić w lewo i dojść do drzwi na patio, które będą otwarte codziennie od rana do późnego wieczora. Ważne jednak, aby wcześniej zawsze poinformować personel o tym, że idziemy się przewietrzyć. Wszystko wskazuje też na to, że niebawem takich zielonych przestrzeni będzie w szpitalu więcej. Lecznica ma w planach stworzenie na swoim terenie kolejnych takich miejsc do rekreacji i wypoczynku dla pacjentów.

