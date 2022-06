Gorzów. Uchodźcy bez darmowych przejazdów. Korzystało z nich prawie 5 tys. Ukraińców

Od piątku 1 lipca zmienia się zakres pomocy, jaką Gorzów świadczyć będzie uchodźcom wojennym z Ukrainy. Miasto w dalszym ciągu będzie zapewniało zbiorowe miejsce zakwaterowania, a w nim wyżywienie. Będzie też organizowało poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne. W porównaniu z pomocą świadczoną do 30 czerwca nie będzie już jednak możliwości korzystania z karty komunikacyjnej, która uprawniała do darmowych przejazdów autobusami i tramwajami.

Zmiany w zakresie pomocy dla uchodźców zostały przegłosowane przez radnych podczas czerwcowej sesji rady miasta. Rezygnacja z darmowych przejazdów dla uchodźców ma związek ze stanem miejskiej kasy. Inflacja powoduje, że więcej pieniędzy trzeba będzie dołożyć także do komunikacji miejskiej. Szacuje się do już zaplanowanych 57 mln zł trzeba będzie dorzucić kolejne 4 mln zł. A darmowe przejazdy to brak wpływów ze sprzedaży biletów.